Хирург назвал самый опасный водный аттракцион, грозящий параличом

Начинается период отпусков, и многие стремятся попасть на море, где помимо купания туристов ждет масса других водных развлечений, в том числе аттракционы, грозящие серьезными травмами. Самый опасный из них – «банан», рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский.

© РИА "ФедералПресс"

«Водный аттракцион «банан» опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых – самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные», – объяснил врач в беседе с NEWS.ru.

Однако если отдыхающему не повезет и он схлопочет не просто перелом, но и повреждение спинного мозга, то он рискует остаться парализованным.

Ранее сообщалось, как собрать ребенка в летний лагерь: главные советы.