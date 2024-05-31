Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки. Приказ министерства опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу, 31 мая.

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Согласно документу, водителям придётся приобрести многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см. В комплект новой аптечки войдёт маркер чёрного или синего цвета, или карандаш. Туда также необходимо добавить загубник для сердечно-лёгочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

В приказе уточняются требования к ножницам: необходимо иметь одну пару для перевязочного материала, а также одну пару хирургических ножниц общего назначения. Документ вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2030 года. Аптечки, укомплектованные до вступления в силу документа, могут применяться до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

В России в 2020 году уже пересматривали состав автомобильных аптечек.