Остеопат назвал эндокринные нарушения причиной варикоза

О лечении варикоза «Газете.Ru» рассказал один из самых эффективных в РФ врачей-остеопатов, основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов.

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«Это застой крови в нижней части тела, который ведет к повышению давления крови в венах. Расширение вен провоцирует ряд следствий: отеки ног, тяжесть в ногах при ходьбе, ухудшение внешнего вида ног, расширение вен малого таза — это обильные кровопотери во время менструации, осложнения беременности, в некоторых случаях — бесплодие; расширение вен в прямой кишке — геморрой», — начал эксперт.

Он также добавил, что варикозную болезнь лечат хирургическим удалением узлов. Но удаление узлов никак не влияет на повышенное давление в венах и плохой застой жидкостей в нижней части тела. Поэтому нередко после операции возникает рецидив, образуются новые варикозное узлы.

«Два основных фактора развития варикозной болезни, которые усиливают друг друга: опущение внутренних органов, которое сжимает вены на уровне таза. Эндокринные нарушения и дефициты питательных веществ, которые делают всю соединительную ткань организма, в том числе стенки вен и венозные клапаны, излишне податливыми и склонными к растяжению», — рассказал он.

Остеопат Владимир Животов заявил, что, чтобы остановить развитие варикозной болезни необходимо предпринять ряд шагов.