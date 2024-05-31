Раскрыты эффективные способы избавления от храпа

Врач-кардиолог Полина Концедайло рассказала, что храп появляется, когда во сне мышцы мягкого неба, глотки и языка расслабляются и уменьшается просвет верхних дыхательных путей. Эффективные способы избавления от этого состояния она раскрыла в беседе с aif.ru.

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Концедайло отметила, что тихий монотонный храп, возникающий в положение лежа на спине, не опасен для здоровья. Если же человек храпит громко, то это, по словам врача, может указывать на апноэ во сне — патологическое состояние при котором происходит остановка дыхания на 10 и более секунд. Врач предупредила, если своевременно не избавиться от этого состояния, это может увеличить риск инсультов, инфарктов, провоцирует развитие болезней сердца и ухудшит течение диабета, онкологических и других заболеваний.

По словам Концедайло лечение, храпа начинается с помощью поиска причины, которая его вызывает. Она уточнила, что сделать это можно только с помощью специалиста. Сначала пациента направляют к отоларингологу для обследования органов дыхания, также могут понадобиться консультации невролога, ортодонта, эндокринолога. Врач добавила, что в зависимости от причины храпа, назначается лечение: консервативное или хирургическое.

Кардиолог уточнила, что операцию обычно делают для устранения факторов, мешающих органам дыхания работать правильно. Консервативная терапия предполагает снижение веса, прием медикаментов, применение вспомогательных устройств, таких как внутриротовые аппликаторы, клипсы и пластыри от храпа), а также позиционную терапию.

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