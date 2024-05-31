Постоянную головную боль назвали главным симптомом смертельно опасной болезни

Постоянная головная боль может быть признаком опухоли мозга, предупредила невролог Елена Лешке. Симптомы развития смертельно опасной болезни врач назвала в Telegram-канале клиники «Схема лечения».

© Lenta.ru

Невролог обратила внимание, что головная боль — один из главных симптомов опухоли мозга, но в то же время она может быть вызвана и другими причинами, например, гриппом, высоким давлением, стрессом и усталостью. При этом, по словам врача, есть ряд характерных особенностей боли, указывающих на развивающееся новообразование.

Лешке подчеркнула, что при опухоли мозга головная боль не утихает даже после приема сильных анальгетиков и зачастую активно проявляется ночью или утром и может провоцировать тошноту и рвоту.

«Головные боли, усиливающиеся при кашле, чихании или физической активности. Боли, сопровождающиеся изменениями в зрении, слухе, запахе, вкусе или координации движений. Боли, сопровождающиеся судорогами, изменениями в памяти, настроении или поведении. Все это признаки роста опухоли», — Елена Лешке, невролог.

Невролог призвала немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении подобных симптомов у себя или близких, так как ранее обнаружение опухоли повышает шансы на выздоровление.

Ранее невролог Анна Терехова предупредила об опасных последствиях неконтролируемого приема анальгетиков. По ее словам, прием НПВС без назначения врача может отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, почек и сердца.