Врач посоветовал при проблемах с позвоночником больше ходить

Врач, специалист по биомеханике движений Александр Шишонин выразил мнение, что при проблемах с суставами и позвоночником желательно больше ходить.

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«Из-за чрезмерной нагрузки на поясницу появляются грыжи, ишиас и другие заболевания. У современного человека поясничный отдел испытывает колоссальные перегрузки. Связано это прежде всего с тем, что у нас очень слабая задняя поверхность бедра», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, сначала часовые прогулки могут вызвать дискомфорт, но затем организм привыкнет.

Как отметил Шишонин, также желательно выполнять ежедневные упражнения.

Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, какие могут быть последствия сидячей работы.