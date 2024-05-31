В Москве врачи спасли пациента от передозировки парацетамолом

Врачи инфекционной клинической больницы №2 в Москве спасли пациента от передозировки парацетамолом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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В больницу поступил мужчина с подтвержденным диагнозом "грипп" с симптомами сильной интоксикации. Помимо лихорадки, пациент жаловался на сильную слабость, дискомфорт в животе и потемнение мочи. Однако результаты исследований крови не соответствовали инфекционному процессу. Врачи дообследовали пациента и выявили, что показатели, указывающие на функцию печени, были повышены в сотни раз.

"Нам стало ясно, что мы имеем дело с лекарственным гепатитом, который, как позже выяснилось, возник вследствие токсического эффекта от парацетамола. Когда у пациента появились симптомы простуды, он принимал жаропонижающие в дозировке, превышающей среднесуточную норму. Это вызвало поражение печени", - сказала заведующая инфекционным отделением №14 Юлия Коннова.

Уточняется, что у пациента развилась серьезная печеночная недостаточность из-за массивной гибели печеночных клеток, его незамедлительно перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где команда врачей оказала необходимую помощь.

В скором времени врачам удалось стабилизировать состояние пациента - они отметили положительную динамику, как лабораторно, так и клинически. Благодаря оперативной и командной работе врачей, удалось не просто спасти жизнь пациенту, но и избежать тяжелых осложнений вплоть до пересадки печени.