Укусы животных и стресс вошли в список состояний требующих первой помощи

Кроме того, уточняются травмы, ранения и поражения, среди них - вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами и воздействием излучения

Министерство здравоохранения РФ включило острую психологическую реакцию на стресс, укусы или ужаливания ядовитых животных и судорожный приступ, сопровождающийся потерей сознания, в перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденному новому порядку оказания первой помощи, в перечне останутся ранее утвержденные состояния: отсутствие сознания, остановка дыхания и (или) остановка кровообращения, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом и иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания, наружные кровотечения, а также отравления. Кроме того, уточняются травмы, ранения и поражения, среди них - вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами и воздействием излучения.

Среди мероприятий, которые необходимо выполнить при оказании первой медицинской помощи, называются оценка обстановки и обеспечение безопасности при оказании первой помощи, обзорный осмотр пострадавшего и, если необходимо, остановка кровотечения, определение признаков жизни у пострадавшего, проведение сердечно-легочной реанимации, вызов скорой медицинской помощи, поддержание дыхания, подробный осмотр и опрос пострадавшего.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.