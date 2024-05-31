Возможные последствиях купания в запрещенных местах

Педиатр, врач-инфекционист «СМ-Клиники» Мария Рыбалко назвала последствия купания в запрещённых местах.

По словам специалиста, купание в подобных водоёмах приведёт к заражению вирусными и бактериальными кишечными инфекциями.

«Профилактикой заболеваний, передающихся водным путём при купании в водоёмах, является: категорический отказ от купания в местах, не одобренных Роспотребнадзором или любой другой структурой в других странах», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации по открытию купального сезона.