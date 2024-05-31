Терапевт предложила «метеозависимым» людям обратиться к психологу

Явление метеозависимости и не имеет четкой доказательной базы, заявила в беседе с LIFE.ru врач-терапевт Надежда Мацкевич. Она добавила, что люди, которые наблюдают у себя симптомы такой «болезни», легко поддаются внушению извне. Им, по мнению Мацкевич, стоит обратиться за помощью к психологу.

Терапевт отметила, что если проблема метеозависимости все же имеет под собой реальные основания, то во время магнитных бурь особо чувствительным людям стоит больше гулять и отдыхать, снизить уровень стресса, а также выбирать легкую и здоровую пищу. Мацкевич посоветовала не пренебрегать вызовом машины скорой помощи.

Терапевт Мария Ибадулоева ранее предупредила, что резкие погодные изменения опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она указала, что нагрузки на сердце могут появиться из-за колебания температур и атмосферного давления.

Врач Андрей Тяжельников прежде уточнял, что гипотониками при резких колебаниях атмосферного давления не стоит отказываться от кофе по утрам. Он подчеркнул, что гипертоникам важно воздержаться от крепкого чая и кофе, так как они могут столкнуться с осложнениями.