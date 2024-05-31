Врач объяснила, на наличие каких заболеваний может указывать храп

Храп может говорить о наличии заболеваний ЛОР-органов, вызывающих затруднение носового дыхания. Об этом рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в пятницу, 31 мая.

Речь о ринитах, риносинуситах, полипах носа, искривлении носовой перегородки, хронических болезнях миндалин и аденоидов, новообразованиях. Храп может возникать из-за анатомических особенностей строения лицевого скелета, нервно-мышечных болезней, снижения функции щитовидной железы. Его также провоцирует избыточный вес — жировые отложения в мягких тканях глотки способствуют их утолщению и сужению зева. Нередко храп указывает на период менопаузы, злоупотребление алкоголем, курение.

Громкое сопение зачастую является симптомом обструктивного апноэ сна. Это состояние, которое характеризуется полным или частичным прекращением дыхания во сне. Пациенты с этой патологией часто жалуются на головную боль, дневную сонливость, раздражительность и снижение внимания, изжогу, а также на потливость, удушье и учащенное мочеиспускание по ночам.

Врач отметила, что вреда для здоровья не представляет тихий монотонный храп, который возникает в положении на спине.

Человеческие голоса индивидуальны, как отпечатки пальцев. Изменения тональности далеко не всегда связаны с воспалением горла, рассказал врач-отоларинголог.