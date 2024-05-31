В больнице Пушкина пациенту за 15 минут удалили дефект на глазу

В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова В.Н. оперативно устранили косметический дефект на глазу 35-летнего мужчины. У него развился птерегий конъюнктивы, он не опасен, однако провоцирует покраснение глаза, слезоточивость и раздражение, при прогрессировании ухудшает остроту зрения, в итоге глаз можно перестать видеть.

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Офтальмолог Екатерина Дворова объяснила, что птеригий народными средствами не лечится, а затягивание с лечением может привести к неприятным последствиям. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются выходцы из стран Ближнего Востока, это связано с генетикой и окружающей средой.

Операцию по удалению птеригия проводят под местной анестезией, она занимает 15-20 минут, через 7-10 дней можно снимать швы.

Прооперированный мужчина уже находится дома.