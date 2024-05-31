В Москве ожидается второй пик аллергического сезона, предостережение врача

Сейчас в столичном регионе начинается второй пик сезона аллергии. Такое заявление сделала заведующая отделением аллергологии и диетотерапии клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

© Вести Подмосковья

По словам эксперта, пыльцевая аллергия имеет 3 пика – весенний, летний и летне-осенний. На данный момент ожидается второй пик. Береза почти отцвела, а злаки и травы начинают активно пылить. Кроме того, совпало с активным пылением тополя. Сам по себе тополиный пух не аллергенен, он абсорбирует на себе пыльцу растений и прочие вредные вещества из окружающей среды, усиливая их аллергенные свойства.

Врач добавила, что тяжелее всего аллергикам в дневной период. Поэтому людям, чувствительным к пыльце, лучше всегда на улице носить очки и маску, а также использовать специальные препараты, защищающие слизистую глаз и носа. После посещения улицы надо принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Обязательно необходимо промыть волосы, глаза и нос.