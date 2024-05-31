Нужна ли операция при межпозвонковой грыже, мнение врача

С наступлением летнего сезона россияне все больше времени проводят на дачных участках, где их организм подвергается достаточно серьезным нагрузкам из-за садово-огородных работ. В этот период в большей степени страдает позвоночник, в структуре которого могут появиться межпозвонковые грыжи. О методах лечения данной патологии в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, кандидат медицинских наук, завотделением нейрохирургии ФНКЦ ФМБА России Олег Дуров.

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По словам врача, сама по себе межпозвонковая грыжа чаще всего появляется бессимптомно и продолжительное время может быть незаметной для ее обладателя. О ее появлении сигнализируют ноющие боли в спине, на которые люди порой не обращают внимания. Однако усиление болевого синдрома требует уже вмешательства специалистов.

«Межпозвонковая грыжа представляет собой выбухание содержимого межпозвоночного диска в позвоночный канал. В их центре находится желеобразное пульпозное ядро, вещества которого (гликозаминогликаны) обеспечивают необходимую эластичность… С возрастом, количество гликозаминогликанов сокращается, диск не получает необходимое питания и его оболочка трескается. Через эти трещины пульпозное ядро выдавливается в позвоночный канал и защемляет нервные корешки», - рассказал Дуров.

По мнению специалиста, межпозвонковая грыжа зачастую приводит не только к к проблемам с поясницей, но из-за ее давления на нервные окончания болью начинает отдавать и в конечности, поэтому при появлении первых симптомах заболевания лучше обратиться к врачу, который назначит медикаментозную терапию, опираясь на анализы и результаты МРТ болезненного отдела позвоночника.

Иногда при выявления грыжи межпозвонкового диска медики рекомендуют делать операцию. Показанием к хирургическому вмешательству в этом случае является уже не только острая боль, но частое мочеиспускание и общая слабость мышц стопы.