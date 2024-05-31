Как курение может привести к близорукости и слепоте

Курение оказывает негативное воздействие на весь организм, включая глаза. Врач-офтальмолог Ирина Лещенко объяснила, как вредная привычка действует на зрительную систему.

© Unsplash

Ирина Лещенко отметила в интервью радио Sputnik, что не все глазные недуги связаны с курением, уточнив, что миопия, гиперметропия и астигматизм, вызванные изменением формы глаза, не имеют прямого отношения к никотину. Однако, она подчеркнула, что многие глазные заболевания возникают или усугубляются именно под воздействием никотина.

Кроме того, по словам эксперта, никотин негативно влияет на кровоснабжение глаз из-за токсического воздействия на сосуды. У курильщиков с большим стажем чаще возникают ишемические состояния и атеросклеротические поражения, а инфекции, такие как конъюнктивит, протекают тяжелее, чем у некурящих.

Курение также ускоряет возникновение возрастных заболеваний глаз. Сосудистая обструкция и макулопатия у курильщиков проявляются значительно чаще и в более раннем возрасте, чем у некурящих. Токсическое повреждение зрительного нерва при табачной амблиопии может даже привести к слепоте.

Ранее сообщалось, что 33 % населения России живут с никотиновой зависимостью. Россиянам рассказали, какие есть способы избавиться от этой привычки.