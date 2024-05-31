На 40% увеличится число операций по удалению бляшек, рассказала заммэра Ракова

В столичных больницах в 2024 году почти на 40% увеличат число операций по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Много лет назад мы создали обширную инсультную сеть, в которую сейчас входит 13 стационаров приоритетной маршрутизации для наиболее тяжелых пациентов. Там работают квалифицированные специалисты, установлено инновационное оборудование, в том числе для проведения высокотехнологичных эндоваскулярных операций. В этом году мы увеличим объем операций по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий почти на 40% по сравнению с 2023 годом. Всего будет проведено более 4,1 тыс. случаев хирургического лечения окклюзий, стенозов, эмболий, тромбозов церебральных артерий. Наличие таких патологий является одной из основных причин инсульта», – сказала Ракова.

Она добавила, что операции помогут спасти тысячи жизней.