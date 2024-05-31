Доктор наук рассказала, как можно спастись от магнитных бурь

По прогнозам синоптиков, в июне на Землю обрушится целая серия магнитных бурь, в связи с чем профессор пермского медуниверситета, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Корягина рассказала, как уберечь себя от негативного влияния и последствий повышенной активности геомагнитного поля. Об этом сообщает портал URA.RU.

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По мнению врача, наиболее чувствительны к магнитным бурям женщины, дети, пожилые люди и лица, страдающие гипотонией — пониженным артериальным давлением. В этот период гипотоники испытывают общую слабость, головокружение, порой доходящее до обморока, а также головную боль и резкие перепады настроения, поэтому таким людям необходимо следить за водным балансом организма.

«Важен доступ свежего воздуха, также следует пить достаточно воды. Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе — не более трех чашек за день»,-уточнила доктор Корягина.

А гипертоникам, по мнению врача, при магнитных бурях следует ограничивать себя в физических нагрузках, сохранять спокойствие, не есть тяжелую пищу и не употреблять напитки, содержащие кофеин.