Первые сигналы организма при раке мозга: врач указала на опасные симптомы

После известия об уходе из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк врачи напомнили, какие есть опасные симптомы злокачественной опухоли головного мозга, и что должно насторожить в первую очередь.

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Как пишет в своем Telegram-канале врач-онколог и проктолог Елена Смирнова со ссылкой на невролога Елену Лешке, признаком опухоли мозга может быть головная боль. Зачастую это и является одним из первых явных сигналов развития недуга, которые замечает пациент. Важно различать боль, вызванную мигренью или стрессом, и ту, которая требует срочного обследования. При появлении опухоли - боль особенная.

Обратиться к врачу для детального обследования нужно, если головные боли не прекращаются после приема обезболивающих, возникая при этом достаточно часто. Паниковать и в этом случае не стоит - недомогание может быть спровоцировано и другими причинами. Это стресс, усталость, грипп, мигрень и другие заболевания, подчеркнула Елена Лешке.

Врач объяснила, как чаще всего болит голова при опухолях мозга. Игнорировать проблему нельзя точно, если ощущаются постоянные, усиливающиеся головные боли (особенно это проявляется по утрам и в ночное время).

Кроме того, обратите внимание на усиление боли и сопутствующее состояние. Рвота и тошнота, усиление боли при кашле, чихании или физической активности - также тревожные признаки. Как можно быстрее нужно связаться со специалистом, если болям сопутствуют судороги, изменения в памяти, настроении или поведении, появляются проблемы со зрением, слухом, с координацией движений.

Обязательно обратитесь к врачу для обследования и назначения лечения, если вы заметили у себя или у своих близких подобные симптомы, еще раз подчеркнула врач.