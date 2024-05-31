Кому могут нанести вред одеяла с подогревом

Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина рассказала об опасности для некоторых людей новомодных одеял и простыней с подогревом.

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Такие одеяла и простыни могут быть опасны людям с болезнями сердца, онкологией, с диабетом, при гипертонии, парезе и параличах. К тому же подобные изделия могут нанести вред людям с нарушениями чувствительности и с кардиостимуляторами.

«Электропростынь и электроодеяло изготовлены из натуральных тканей, но по всей поверхности изделий проходят тонкие электрические нагреватели, благодаря которым можно согреть кровать и удерживать в ней длительное время нужную температуру. Поскольку в изделиях присутствует электроэлементы, есть риск возникновения не только пожара или ударом тока, но и создание электромагнитного поля», — объяснила врач.

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