Роспотребнадзор заявил о снижении с апреля уровня заболеваемости корью в России

Число случаев заражения корью в России снижается с апреля, после подъема, который наблюдался в марте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Следует отметить, что Россия - практически единственная страна, которая проводит иммунизацию мигрантов. Эта работа продолжается и в 2024 году. Проводимые мероприятия позволили стабилизировать ситуацию в целом по стране. Пик циклического подъема отмечался в марте 2024 года, с апреля заболеваемость корью снижается", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 2023 год стал периодом очередного циклического подъема заболеваемости корью, который отмечается каждые четыре-шесть лет.

"С учетом приостановления циркуляции вируса кори в период пандемии коронавируса, эпидпроцесс протекал более активно, - добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что благодаря вакцинации более 90% очагов заражения не имеют распространения, то есть фиксируются единичные случаи заболеваемости.

"Всего в очагах в 2023 году было определено около 1,4 млн контактных, из них подлежало прививкам 272 тыс. контактных, своевременно были привиты 75% от подлежащих. Особенность текущего периода - регистрация очагов кори среди не привитых мигрантов, лиц цыганской национальности, лиц, не привитых по религиозным убеждениям, - говорится в сообщении. - По данным генотипирования вирусов кори, установлены факты завоза инфекции из 28 стран лицами, не имеющими прививок".

Также в России проводится так называя подчищающая иммунизация - вакцинация непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно.