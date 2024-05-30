Названы изменения гениталий, с которыми нужно обратиться к врачу

Изменение внешнего вида гениталий и характера мочеиспускания может указывать на различные заболевания — от диабета и увеличения простаты до рака. Об этом Daily Mail рассказал уролог Питер Уайт.

© Газета.Ru

Участки белой кожи на пенисе могут быть признаком склероатрофического лихена — заболевания, которое поражает каждого десятого мужчину в возрасте от 30 до 50 лет. При сифилисе возникают небольшие безболезненные язвы, при герпесе — волдыри, а при вирусе папилломы человека (ВПЧ) возможны генитальные бородавки. Сифилис может привести к аномалиям развития у эмбриона, а ВПЧ — к раку шейки матки у женщины.

Волдыри и язвы, которые меняют размер или форму либо сопровождаются обесцвечиванием участков кожи, могут указывать на генитальный рак. Это заболевание поражает менее одного из 100 тысяч мужчин ежегодно. Существуют также доброкачественные изменения кожи гениталий, однако любые подозрения требуют обращения к врачу.

Снижение количества семенной жидкости может указывать на дефицит тестостерона или обезвоживание. Затруднение выхода эякулята или мочи возможно при ослаблении мышц тазового дна. Для лечения используются специальные физические упражнения.

В норме человек должен мочиться от шести до семи раз в день, добавил врач. Однако опросы показывают, что 75% мужчин мочатся реже из-за недостаточного потребления воды. Из-за этого повышается риск мочекаменной болезни. Частое мочеиспускание может быть связано с диабетом или увеличением простаты.

Небольшое искривление полового члена нормально, но если оно увеличивается, мужчина может страдать от болезни Пейрони. При этом состоянии в пенисе формируется рубцовая ткань, которая не расширяется вместе с остальной частью органа при эрекции. Часто это происходит из-за травмы и может привести к проблемам с половым актом. Лечение может включать хирургию и использование специального устройства.