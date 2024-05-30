Новосибирские онкологи удалили редкую опухоль у мужчины

Пациент самостоятельно обнаружил новообразование в правой молочной железе и незамедлительно обратился за помощью к специалистам, сообщает портал «Сиб.ФМ» со ссылкой на пресс-службу Новосибирского областного онкодиспансера.

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После проведения ультразвукового исследования (УЗИ) мужчина направлен на дополнительное обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи, где ему провели трепан-биопсию. Результаты подтвердили диагноз о злокачественной опухоли.

Хирург-онколог Анатолий Ахмедов рассказал, что пациенту было решено провести мастэктомию по Маддену, методу, позволяющему сохранить большую и малую грудные мышцы, но требующему удаления лимфоузлов.

Операция прошла успешно, и опухоль размером около 2 см была удалена. Врачи направили материал на гистологическое исследование для определения стадии заболевания.

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