Эксперты считают, что Россия может стоять на пороге эпидемии кори и коклюша

Рост количества случаев заболевания коклюшем и корью в России может быть связан с низким коллективным иммунитетом, а также увеличением числа антивакцинаторов. Это может привести к эпидемии, считает заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

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"Коклюш стал редким заболеванием, 10 лет назад [встречался] крайне редко <...>, а сейчас идет нарастание числа случаев [заболевания]. Произошло это во многом из-за того, что с вакцинацией [от кори и коклюша] люди не заморачивались во время пандемии, начали ее делать далеко не все и только сейчас. Кроме того, возросло число антивакцинаторов. На самом деле, мы стоим, может быть, на пороге весьма значительной эпидемии и кори, и коклюша", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус также отметил, что заболеваемость корью и коклюшем будет продолжать расти.

"Настолько важная проблема сейчас с корью и коклюшем, что они даже на одном уровне ни с FLiRT (новый штамм коронавируса - прим. ТАСС), ни с бруцеллезом не стоят", - сказал он. <...> Корь - одна из самых контагиозных (заразных - прим. ТАСС) заболеваний и, к сожалению, у нас сегодня достаточно небольшой популяционный иммунитет. А для того, чтобы ограничить распространение кори, надо иметь высокие цифры охвата вакцинацией. С коклюшем ситуация в какой-то степени схожая, но там есть еще одна хитрость - коклюш сам по себе меняется и, к сожалению, старые варианты вакцин, особенно в Европе, становятся менее эффективными с точки зрения защиты, и у некоторых пациентов коклюш переходит в хронический вид. Сейчас примерно 25% людей с хроническим кашлем - это не выявленный коклюш или стертые формы коклюша", - сказал он.

Продеус добавил, что коклюш крайне опасен для детей - он может стать причиной синдрома внезапной детской смерти.

"Вакцинация детская от коклюша уже не будет работать, когда вам 30 лет. <...> Если в семье планируется ребенок, вся семья должна быть вакцинирована, потому что, когда вы вакцинированы, вы можете создать вокруг ребенка защитный барьер. В РФ есть все возможности сделать вакцинацию беременным, если есть такая необходимость", - посоветовал врач.

Сергей Нетесов: