Ребенка с «царской» болезнью успешно лечат на Ямале

Восьмилетнему ребенку успешно лечат гемофилию новым препаратом в Надыме. Об этом сообщил департамент здравоохранения ЯНАО.

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Форма заболевания у мальчика тяжелая. Ямальский гематолог обратилась к врачам из федеральных центров с просьбой помочь подобрать лечение. Ребенка лечат недавно зарегистрированным препаратом.

На данный момент он единственный на всю Россию, кто принимает это лекарство. Мальчику делают один укол в неделю, его самочувствие значительно улучшилось.

Гемофилию называют «царской» болезнью, поскольку ей страдал последний наследник престола Российской Империи — сын императора Николая II цесаревич Алексей.

Ранее врачи в Муравленко сумели спасти пациента, умиравшего от тяжелых ожогов.