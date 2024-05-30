Врач заявила россиянам о риске сильно заболеть в жаркую погоду

В процессе потоотделения организм теряет витамины и минералы. Все это обычно приводит к ухудшению состояния — человек может неожиданно подхватить простуду. О рисках заболеть в жаркую погоду рассказала профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева, передает агентство новостей «Москва».

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По ее словам, вместе с потом особенно быстро теряются витамины B и магний, поэтому за этим стоит очень внимательно следить в период жары.

«По согласованию с врачом можно принимать витаминно-минеральные комплексы, дабы не снизить себе иммунитет и не попасть в зону риска по высокой заболеваемости», — сообщила специалист.

Королева также отметила, что в помощь иммунитету можно начать пить домашние лимонады с имбирем, лимоном или мятой, а также белый или зеленый чай. По ее словам, в этих напитках есть много антиоксидантов.

«Можно готовить домашние лимонады без сахара, без сиропов, но с имбирем, лимоном, мятой. Тогда это не просто вода, но и защита организма», – указала диетолог.

Незадолго до этого Маргарита Королева также назвала оптимальное количество мороженого в неделю. По ее мнению, здоровому человеку можно съедать не больше четырех порций за семь дней.