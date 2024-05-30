Кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются по Европе

Очаги фиксируются, в частности, на юге страны.

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Укус инфицированного клеща может стать «проблемой», сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Виктор Ларичев. Возможен летальный исход, отметил он.

«Это очень серьёзное заболевание с летальностью от 4 до 16 процентов. Плюс ко всему, если пути заражения были не через клеща, а как-то ещё — там ещё выше летальность. Если этот вирус попадёт в клеща каким-то образом из резервуара и потом передастся человеку, то это очень серьёзная проблема. С другой стороны, не так часто бывают такие случаи. У нас в России заболеваемость крымско-геморрагической лихорадкой есть. Это большая проблема. Ей уделяется очень много внимания, но случаев в пределах 50 в год. Как правило, к сожалению, бывают летальные случаи. Юг России, Ростов, Астрахань, Калмыкия — это территории, на которых эти клещи есть, и там есть заболеваемость крымско-геморрагической лихорадкой. Вся Средняя Азия, Китай, Иран. Из-за того, что в Европе появится этот вирус, для нас ничего не изменится. Тем более, что в Европе он есть: Турция, Балканские страны».

По Европе стали распространяться «клещи-монстры» из рода Hyalomma. Об этом сообщают западные издания. Членистоногих обнаружили в Британии, Германии и Швеции. Этот вид клещей может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки. Изначально паукообразные обитали на территориях с тропическим климатом, но учёные считают, что их принесли в Европу дикие животные.

Ранее вирусолог Георгий Викулов дал 7-10 дней на принятие мер по ликвидации последствий укуса энцефалитного клеща.