Утром или вечером? В какое время лучше принимать витамины

Сегодня многие принимают витамины по рекомендациям доктора, однако возникают вопросы: в какое время дня их лучше пить? Ответим на эти вопросы.

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Для того, чтобы эффективно функционировать, нашему организму нужно регулярное и разнообразное питание, полноценный отдых и глубокий сон. С едой мы получаем энергию, а также строительный материал для всех клеток и гормонов. Полноценное питание позволяет перекрыть все потребности в минералах и витаминах. Однако порой с едой получить необходимый максимум не получается и доктор назначает их в таблетках.

Чтобы улучшить усвоение, нужно выбрать правильное время для приема добавок. Некоторые витамины действуют лучше, если принимать их во время еды или прямо перед сном, тогда как другие лучше всего усваиваются, если принимать их утром, запивая водой.

Лучшее время для приема добавок

Магний

Магний лучше всего употреблять перед сном для оптимального усвоения и использования организмом. Прием магния перед сном способствует расслаблению, улучшает качество сна и способствует восстановлению и расслаблению мышц. Такое время обеспечивает максимальную пользу добавок магния, способствуя общему здоровью и благополучию.

Витамины группы В

Витамины группы В — группа питательных веществ, которые выполняют ряд жизненно важных функций в организме. У каждого из витаминов свои роли, но всех их объединяют два общих свойства: они несут ответственность за выработку энергии из углеводов, жиров и белков; в природе они не существуют по отдельности, только вместе.

Это группу витаминов, если они назначены вам в капсулах, в идеале употреблять утром натощак. Такое время позволяет лучше усваивать и использовать витамин, поддерживая различные функции организма, такие как выработка энергии, обмен веществ и здоровье нервной системы, для улучшения общего самочувствия.

Витамин D3

Витамин D помогает усваивать кальций, с его помощью он встраивается в кости, чтобы они оставались крепкими. Кроме этого он отвечает за иммунитет, участвует в регуляции работы сердца и памяти, а также входит в состав половых гормонов, в частности — тестостерона. Без него взрослые будут болеть остеопорозом, у детей неправильно будут формироваться кости и иммунитет, а беременным будет непросто выносить ребенка.

Для оптимального усвоения витамин D3 лучше всего принимать утром после употребления пищи, содержащей полезные жиры. Сочетание витамина D3 с продуктами, богатыми полезными жирами, улучшает его усвоение, обеспечивая максимальную эффективность в поддержании иммунной функции, здоровья костей и общего благополучия.

Кальций

Кальций лучше всего употреблять утром после еды, в идеале в сочетании с витамином D3 или K2 для оптимального усвоения. Такое время обеспечивает лучшее использование кальция организмом, способствуя здоровью костей и общему благополучию. Особенно важен дополнительный прием кальция для женщин в менопаузе, в сочетании с другими минералами это защитит кости от разрушения.

Железо

Эту добавку, необходимую для системы кроветворения, следует принимать утром или днем. У некоторых людей добавки железа могут вызывать тошноту. Поэтому рекомендуется употреблять его после еды.