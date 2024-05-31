Названы методы преодоления ночных кошмаров

По словам клинического психолога Екатерины Клименко, ночные кошмары могут быть вызваны несколькими причинами. Например, человек может переживать во сне травмы, полученные наяву. Кроме того, при сильном стрессе, навязчивых мыслях и беспокойстве находящийся в напряженном психоэмоциональном состоянии может проецировать переживания в сны.

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Клименко отметила, что исследования также показали связь между кошмарами и определенными личностными характеристиками нейрокогнитивной модели, а также дисфункцией аффективной сферы.

Не стоит исключать и буйную фантазию, которая может вызвать реалистичные образы во сне, рассказала врач изданию «Известия».

Также существуют кошмары, происхождение которых не установлено. Такие сны не связаны со стрессом, психологической травмой, расстройствами, но доставляют человеку не меньше неприятностей.

«Таким образом, есть большое количество факторов, которые влияют на качество вашего сна», — рассказала Клименко.

При этом она подчеркнула, чем бы не были вызваны кошмары, нужно стремиться избавиться от них, поскольку они нарушают режим сна и ухудшают качество жизни. Более того, когда кошмары одолевают регулярно, человек начинает бояться засыпать, а недостаток сна приводит к когнитивным нарушениям, у него ухудшается восприятие мира, память, наблюдается упадок сил и апатия.

Для того, чтобы кошмары во сне не превратили в кошмар повседневную жизнь, Клименко посоветовала изменить для начала образ жизни.

В частности:

соблюдать гигиену сна;

придерживаться определенного графика, ложиться и просыпаться в одно и то же время;

соблюдать режим питания, употреблять достаточное количество жидкости;

не пить перед сном напитки, содержащие кофеин;

не использовать гаджеты перед сном;

избегать дневного сна.

Зато занятия йогой, техникой мышечной релаксации, дыхания животом, медитация дадут положительный результат, уверена Клименко.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помогает, стоит обратиться к врачу.

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