Какие продукты лучше исключить при болезнях сердца, мнение врача

Михаил Гинзбург отметил, что необходимо снижать потребление поваренной соли в различных блюдах.

Суточная норма не должна превышать 1-2 граммов. А людям с проблемами сердечно-сосудистой системы можно и того меньше. Под ограничения также попадают продукты самостоятельного консервирования. Кроме того, не следует забывать и про достаточное количество фруктов и овощей – 600-800 граммов в день.

По мнению специалиста, это отличная мера профилактики различных заболеваний. Также прием пищи нужно организовать таким образом, чтобы количества легко усвояемых углеводов было значительно меньше, а белки животного происхождения не превышали норму. Гинзбург советует добавить в рацион морепродукты и рыбу, особенно северных водоемов.

Считается, что она особенно богата полезными жирными кислотами. А вот свинину и баранину необходимо употреблять реже, сообщает РИА "Новости". Ранее диетолог рассказал, как что нужно есть в жару.