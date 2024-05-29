Названа болезнь, грозящая высоким и родившим после 30 лет женщинам

Высокий рост и роды после 30 лет относятся к факторам, повышающим риск развития рака молочной железы, рассказала на саммите Fortune по раку у молодых людей акушер-гинеколог Таис Алиабади, чьи слова приводит издание Daily Mail. Кроме того, вовремя выявить болезнь самостоятельно можно при наличии уплотнений в груди.

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Как отметила Алиабади, женщин младше 40 лет крайне редко направляют на скрининг. По этой причине у них нередко диагностируют рак груди на стадиях, когда его уже невозможно вылечить. По словам врача, к факторам, повышающим риск рака молочной железы, также относится наличие семейного анамнеза и лишнего веса.

Алиабади посоветовала женщинам суммировать факторы риска. Если их доля превышает 20%, необходимо начинать делать регулярную маммографию уже после 30 лет. Гинеколог отметила, что это помогло ей вовремя выявить опухоли у актрисы Оливии Манн.

У Оливии были отрицательные результаты маммограммы и отрицательные результаты УЗИ, но поскольку ее пожизненный риск составлял 37%, я добавила МРТ, которое показало наличие двух опухолей в правой груди и одной в левой, — рассказала она.

Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения Владимир Асташов назвал хронический стресс одним из факторов риска для развития рака молочной железы. По его словам, к ним также относятся поздние первые роды и отсутствие беременности.