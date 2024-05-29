Опрос показал, как россияне относятся к расширению календаря прививок

Родители в России доброжелательно относятся к расширению национального календаря прививок, поскольку считают, что этим защищают детей от опасных болезней. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

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Между тем, только 21 процент россиян имеет ясное представление, что такое вакцина, а у половины - самое общее понимание, для чего нужны прививки.

Про то, что существует нацкалендарть профилактических прививок хорошо известно 36 процентам респондентов, а 46 - кое-что слышали, но подробностей не знают. 16 процентов узнали о нем впервые от социологов, проводивших опрос.

Больше половины опрошенных (56 процентов) согласились тем, что с помощью прививок мы защищаем здоровье детей, но нашлись 4 процента, которые скорее не согласны с этим утверждением.

Только 43 процентов наших соотечественников считают, что нужно делать все прививки без исключения. А два процента - противники вакцинации.

9 процентов россиян заявили, что у их детей не все прививки. У одного процента детей - медотвод, а у двух процентов - родители антипрививочники.

На вопрос, прививают ли они своих детей дополнительно, помимо календаря, положительно ответили 16 процентов респондентов.

И главное: треть российских родителей убеждены, что нацкалендарь прививок однозначно надо расширять (31 процент). Три процента - категорически выступают против. В календарь предлагают включить менингит (65 процентов), клещевой энцефалит (58 процентов) вирус папилломы человека (44 процента), гепатит А (31), ветряную оспу (22), ротавирусную инфекцию (21).