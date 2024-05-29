В Петербурге в программу диспансеризации вошла оценка репродуктивного здоровья

В Северной столице запущена программа диспансеризации для оценки репродуктивной функции мужчин и женщин. Программа стала добавлением к основной диспансеризации и предназначена для граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Как пояснили в комитете по здравоохранению города, главная задача - выявить признаки заболеваний или патологических состояний, которые могут негативно повлиять в дальнейшем на желание стать родителями.

На первом этапе мужчин консультирует уролог, женщин - акушер-гинеколог, и также проводится забор определенных анализов. Для женщин в возрасте до 29 лет - в том числе на четыре инфекции, относящиеся к передающимся половым путем. На втором этапе предусмотрено более углубленное обследование, включающее для женщин УЗИ малого таза и молочных желез, некоторые лабораторные исследования и повторный осмотр акушером-гинекологом с назначением лечения, если оно требуется.

Что касается мужчин, то при необходимости их направят на спермограмму (правда, в поликлиниках это обследование не делают в принципе, поэтому дадут направление в городской Центр планирования семьи и репродукции). Также будет сделано УЗИ предстательной железы. Кроме того, предусмотрен повторный визит к урологу.

Обращаться за прохождением диспансеризации нужно в свою поликлинику.

Еще большие возможности обследоваться на предмет детородной функции есть у тех, кто недавно стал законными супругами. В городе несколько лет действует так называемый сертификат молодоженов, согласно которому углубленное обследование можно также пройти бесплатно, но уже не в своей поликлинике, а в городском Центре планирования семьи и репродукции. Обратиться за сертификатом нужно непосредственно в упомянутый центр в течение года после свадьбы. Возрастных ограничений нет.

Что касается диспансеризации, то, как пояснил Владимир Комарницкий, главврач поликлиники N 8 Невского района, то, поскольку она является дополнением к стандартной диспансеризации, то очень желательно пройти все полностью. Тогда будет гораздо более объективная картина по состоянию здоровья. Но если пациент или пациентка не так давно проходили стандартную диспансеризацию, то тогда осталось пройти именно обследование на детородную функцию.

Медики напоминают: состояние здоровья в плане будущего родительства у петербуржцев не самое хорошее. При обследованиях выявляется много патологий, воспалительных заболеваний, инфекций. Если в советское время сифилис воспринимался как ЧП и встречался редко у кого, то сейчас другая картина. Обнаруживают гораздо чаще. Естественно, чем раньше все выявлено и пролечено, тем лучше организм будет готов к тому, чтобы дать жизнь детям.

- К сожалению, граждане вообще склонны затягивать с обращением за медицинской помощью. И это тоже наша нынешняя беда. Кому-то некогда, работает 24 часа в сутки; кто-то считает, что, когда понадобится стать родителями и не получится - тогда и придут (при этом болезни, если они есть, ждать не будут и продолжат подтачивать здоровье). Кто-то вообще не доверяет врачам и лечится по интернету. И у нас сейчас гораздо больше проблем с фертильным здоровьем мужчин, чем это было раньше. Поэтому рекомендую и тем, кто считает себя неотразимым мачо, также выделить время на обследование, - говорит Комарницкий.

Предполагается, что в этом году программу для оценки способности стать родителями пройдут почти 430 тысяч петербуржцев.