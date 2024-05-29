Малышева назвала опасность просмотра фильмов ужасов

Просмотр фильмов ужасов может привести к инфаркту или инсульту, рассказала врач Елена Малышева и ее коллеги в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Как подчеркнули специалисты, такое грозит только людям в возрасте.

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"Если кто-то хочет остаться вдовой, возьмите мужа на ужастик", — пошутили в программе.

Как выяснили врачи, также просмотр боевиков провоцирует повышенный аппетит, а комедии у людей с ишемической болезнью улучшают их функциональные способности, они могут двигаться быстрее. Кроме того, люди, которые находятся длительное время в кинотеатре, рискуют получить тромбоз конечностей. Заболеванию подвержены пенсионеры, а не молодежь, подчеркнули эксперты.

"Есть несколько хитростей, чтобы избежать тромбоза. Можно даже за время просмотра фильма потратить порядка 600 калорий. Сокращение камбаловидной мышцы в ногах может помочь избежать тромбов, потому что когда она сокращается, она сжимает сосуд и кровь разгоняется", — отметил врач.

По словам медика, необходимо выполнять простое упражнение — нужно напрягать камбаловидные мышцы в ногах, сидя приподнимать ноги с пятки на носок. Таким образом сжигается глюкоза, поэтому можно потратить до 600 калорий.

Ранее сообщалось, что зависимость жителей России от фильмов и сериалов выросла на 21%. Россияне стали тратить на просмотр телевизионных проектов в среднем 19 часов в месяц.