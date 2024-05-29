Что будет, если не лечить аллергию

Если не лечить аллергию, может появиться бронхиальная астма, рассказала «Москве 24» аллерголог и иммунолог Елена Бобрикова. По ее словам, проблемы со здоровьем у аллергиков могут начаться из-за большого количества тополиного пуха.

Для аллергиков, которые не лечатся, это опасно развитием со временем бронхиальной астмы. Также, если у человека нет аллергии, но есть хронические заболевания, например риносинусит или бронхит, пух может вызывать контактную реакцию раздражения, — объяснила медик.

Иммунолог отметила, что аллергию можно отличить от ОРВИ по зуду в носу и глазах и отсутствию температуры. Также симптомами аллергической реакции являются чихание и кашель в одно и то же время года.

Чтобы убедиться, что это именно аллергия, нужно провести аллерготестирование, добавила Бобрикова. Обычно его делают осенью или зимой, однако наличие аллергии можно выяснить и в ее острый период, подытожила специалист.

Ранее иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что аллергическую реакцию вызывает не тополь, а пыльца злаков, которая оседает на его соцветиях. Он также отметил, что вырубка деревьев не изменит ситуацию. Иммунолог объяснил, что именно пыльца вызывает у людей насморк, конъюнктивит, ринит и пыльцевую бронхиальную астму.