Гинеколог указал на предрасположенность женщин с высоким ростом к раку груди

Врач рассказала о факторах, повышающих риск развития рака груди у женщин. К ним она причислила высокий рост, роды после 30 лет и генетическую предрасположенность.

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По словам врача-гинеколога Таис Алиабади, женщины, обладающие высоким ростом, больше других рискуют заболеть раком груди. Также к факторам, которые повышают риск заболеть онкологией, акушер причислила поздние роды, генетическую предрасположенность и лишний вес.

Такое заявление врач сделала, выступая на саммите Fortune, сообщает Daily Mail.

Также внимательнее к своему здоровью стоит относиться женщинам, носителям мутировавших генов BRCA1 или BRCA2 и ранним началом менструации.

Если доля всех этих факторов их доля превышает 20%, после 30 лет женщине рекомендовано регулярно проходить маммографию.

Напомним, по словам кандидата медицинских наук, хирурга, онкоуролога Марка Гадзияна, есть три привычки, которые значительно сокращают продолжительность жизни.

А по словам главного врача НМИЦ онкологии им. Петрова по амбулаторной помощи Бориса Каспарова, к онкологии приводят не только наследственная предрасположенность и длительное воздействие на организм негативных факторов, но и обычные травмы.