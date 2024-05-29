Доктор посоветовал не доверять народным рецептам о «чистке» организма

Чистка кишечника является популярной темой в Интернете, есть много статей и роликов на данную тему. Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не стоит доверять статьям в Интернете и народным рецептам, когда речь идет о чистке кишечника. По его словам, все такие советы и рецепты надо относить к «средневековому бреду». Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

© Вести Подмосковья

«Читать это нельзя вообще. Кишечник — очень серьезный орган, от которого зависит общее здоровье, иммунитет и многое другое. Особенно толстый кишечник. Использование подобных советов — прямой путь к онкологическим заболеваниям», — сказал врач.

Он добавил, что такими чистками можно потревожить и микробиом кишечника. Это сообщество микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем. Микробиом защищает организм, поднимает иммунитет, поэтому нельзя его травить антибиотиками, заключил эксперт.