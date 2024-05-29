Пермские нейрохирурги первыми в ПФО начали лечить рак мозга с помощью лазера

Нейрохирурги ГКБ № 4 Перми первыми в Приволжском округе провели фотодинамическую терапию пациентам со злокачественными новообразованиями головного мозга. При таком методе лечения лазер полностью разрушает пораженные клетки и истребляет заболевание, но при этом действует избирательно, не затрагивая здоровые зоны.

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«Эта технология не нова, но в нейрохирургической практике в России она начала применяться недавно. Ее освоили специалисты ведущих московских нейрохирургических центров, в которых есть соответствующее лазерное оборудование и фотосенсибилизирующие препараты, а сотрудники владеют методикой безопасного проведения интраоперационной фотодинамической терапии у пациентов со злокачественными опухолями головного мозга», – рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Как рассказал нейрохирург ГКБ № 4 Владислав Штадлер, во время операции врачи удаляют опухоль. После чего в ее ложе вводят фотосенсибилизирующий препарат, который концентрируется только в опухолевых клетках и при лазерном излучении убивает их.

«С использованием этого метода мы провели хирургическое вмешательство троим пациентам, все они чувствуют себя удовлетворительно», – пояснил врач.

Фотодинамическая терапия, которая используется в комплексном лечении пациентов (химиотерапия, лучевая терапия), оказывает значительно более эффективное и радикальное воздействие на опухолевую ткань. За счет этого в 1,5–2 раза увеличивается срок безрецидивного периода, утверждается в исследованиях специалистов из ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России.

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