Защемление шейных позвонков: как избавиться от боли в шее

Боли в шее игнорировать довольно опасно по многим причинам и одна из них риск защемления шейных позвонков. О возникновении и последствиях данной патологии рассказал остеопат Владимир Животов.

Шейный отдел несет наименьший вес — только голову (на грудной отдел нагрузка больше, на поясничный — ещё больше). И, в норме, это наиболее подвижный из всех отделов позвоночника. Шея у нас постоянно двигается, мы можем крутить головой с довольно большой амплитудой, ни о каких жестких ограничениях подвижности в этом отделе речь не идет. Если же шея становится «деревянная», теряет подвижность и сильно болит, важно как можно скорее заняться позвоночником в целом. Надо понимать, что шея не существует сама по себе, она — часть скелета, «игрок в команде».

Итак, шейный отдел позвоночника состоит из семи позвонков, а между позвонками находятся межпозвонковые диски, которые действуют как амортизаторы. Нервные корешки выходят из спинного мозга через межпозвонковые отверстия и идут к различным частям тела. При защемлении этих нервов могут возникнуть разнообразные симптомы:

Острая или ноющая боль в шее;

Боль, которая отдает в плечо, руку или кисть;

Ощущение онемения или покалывания в руках;

Слабость в мышцах рук;

Ограничение подвижности шеи.

Почему же происходит защемление?

Конечно, если шея никогда не болела, но после резких движений, каких-то ударов, нетипичной нагрузки заболела — тут все очевидно.

Существует список причин, которые считаются непосредственными провокаторами хронической боли в шее. Но на самом деле, они тоже — следствия более глубокой проблемы, о которой речь пойдет далее:

Грыжа межпозвонкового диска. Один из наиболее распространенных факторов. Когда диск выходит за пределы своего нормального положения, он может сдавливать нервные корешки; Остеохондроз. Дегенеративные изменения в позвоночнике могут привести к сдавливанию нервов; Плохая осанка. Длительное нахождение в неправильном положении может привести к сдавливанию нервов; Мышечные спазмы. Напряженные мышцы могут сдавливать нервы и вызывать боль.

Итак, что вызывает все вышеперечисленные симптомы?

Ответ — несбалансированное распределение нагрузки на позвоночник. Но почему же нагрузка у некоторых людей распределяется нерационально? Это может произойти только в силу неправильного положения скелета относительно вертикальной оси. Отклонение позвоночного столба всегда связано с травмами — начиная с родовой, которая вызывает сколиоз, и продолжая приобретенными травмами, которые также день за днем, год за годом вносят свои изменения в положение позвоночника.

Боли в шее указывают на изменения в позвоночнике вследствие давних травм, сколиоза, нарушений обмена веществ. Все это, в течение многих лет существуя вместе, привело к перегрузке всего позвоночного столба и шейного отдела в частности.

Поэтому лечение болей в шее не может ограничиться покоем, теплом, что, конечно, может быть полезным в острую фазу.

При хронической боли в шее надо работать сразу по трем направлениям:

Обратиться к остеопату. Основополагающую роль в лечении проблем позвоночника играет остеопатия, потому что проблемы с позвоночником — это всегда следствие механических травм. Поскольку остеопат — это механик тела, то с механическим проблемами обращаться надо к нему.

Восстанавливать обмен веществ с хорошим эндокринологом и нутрициологом, которые дадут вам рекомендации по питанию, приему витаминов и биодобавок, опираясь на результаты ваших анализов.

Также надо увеличить подвижность в позвоночнике с помощью разнообразных упражнений. Силовые нагрузки с использованием внешних утяжелителей крайне нежелательны. Аэробные нагрузки приветствуются!

В комплексе это даст хороший результат.