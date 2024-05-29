Врач рассказал, что поможет аллергикам защититься от тополиного пуха

Аллергики и люди с хроническими заболеваниями могут защититься от тополиного пуха, если будут носить медицинскую маску и солнечные очки. Об этом "Москве 24" рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ N 52 Елена Бобрикова.

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Она уточнила, что пух не является аллергеном, но может переносить на себе пыльцу злаковых трав, которая способна вызывать зуд, чихание и кашель.

"Для аллергиков, которые не лечатся, это опасно развитием со временем бронхиальной астмы. Также, если у человека нет аллергии, но есть хронические заболевания, например риносинусит или бронхит, пух может вызывать контактную реакцию раздражения", - добавила эксперт.

Дома после прогулки по улице Бобрикова рекомендует промыть глаза и нос проточной водой или физраствором, а также принять душ, чтобы смыть пыльцу с волос. Кроме того, стоит снять уличную одежду, потому что на ней тоже остаются частички злаковых трав, добавила она. В квартире, чтобы защититься от пуха, важно регулярно проводить влажную уборку, закрывать окна и временно отказаться от проветривания.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок до этого посоветовал затягивать помещения марлей или спанбондом, чтобы предотвратить попадание тополиного пуха.