Врач назвал распространенную ошибку россиян при запорах

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко заявила, что частое использование клизм увеличивает риск появления геморроидальных узлов. Распространенную ошибку россиян при запорах специалистка назвала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

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Шаповаленко предостерегла россиян от использования клизм при запорах. По словам медика, клизмы не только нарушают микробиоту кишечника, которая является залогом здоровья всего организма, но и травмирует слизистую кишечника, а также повышает риск развития геморроидальных узлов.

«Клизмы — это экспресс-помощь. Использовать их часто, тем более регулярно, не следует», — подчеркнула Шаповаленко.

Ранее врач общей практики Александр Мясников объяснил, что нежелательным побочным эффектом от приема препаратов от запора может стать аритмия. Он предупредил, что подобные лекарства способствуют выведению воды и электролитов, потеря которых вызывают сбои в работе сердца.