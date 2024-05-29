Названо неожиданное страшное последствие постоянного недосыпа

Постоянный недостаток сна может спровоцировать развитие рака, рассказала врач-онколог Хамис Магомедова. Неожиданное страшное последствие недосыпа она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Если человек регулярно недосыпает или ложится спать после 23 часов, он испытывает так называемый «циркадный стресс», вызывающий депрессию, сердечно-сосудистые патологии, бессонницу и даже рак, предупредила Магомедова. По ее словам, есть несколько причин, по которым изменение естественных биоритмов может повлечь за собой развитие онкологических заболеваний. Недостаток или переизбыток сна, объяснила врач, негативно влияют на клеточное обновление и восстановление ДНК, поврежденные клетки накапливаются, что формирует предрасположенность к развитию рака.

Кроме того, продолжила Магомедова, биологические часы контролируют выработку гормона мелатонина. «Он играет важную роль в регулировании сна, действует как антиоксидант, устраняя повреждения ДНК. Если сбиваются циркадные ритмы, снижается выработка мелатонина и повышается риск развития рака», — объяснила она.

Нарушенный режим сна ведет и к проблемам с пищеварением, поскольку время принятия пищи и скорость обменных процессов могут влиять на развитие рака органов желудочно-кишечного тракта, добавила Магомедова. Биологические часы, подчеркнула она, отвечают и за активацию генов, защищающих организм от раковых клеток. В доказательство своих слов врач привела в пример исследование ученых Массачусетского технологического института.

Они провели ряд исследований с мышами и обнаружили, что рак у животных с нарушенными биологическими часами развивается активнее, а ее форма более агрессивная. Чтобы снизить риск его развития и поддержать здоровые биоритмы, нужно придерживаться рекомендаций по здоровому сну и отдыху, рациональному питанию, режиму дня и активному образу жизни Хамис Магомедова врач-онколог

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