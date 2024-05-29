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Названы признаки теплового истощения и теплового удара в жару

Летние температуры повышаются во всём мире из-за изменения климата. Это может быть действительно опасно для людей, которые работают на открытом воздухе: например, для ландшафтных дизайнеров и садовников.

Названы признаки теплового истощения и теплового удара в жару
© Ferra.ru

По словам Криса Энрота, преподавателя садоводства в Университете Иллинойса, важно знать предупреждающие признаки заболеваний, связанных с жарой.

Тепловой удар и тепловое истощение возникают, когда организм больше не может поддерживать нормальную температуру. Усугубляет эту проблему и работа, так как мышцы при функционировании тоже создают тепло.

Обратите внимание на такие симптомы теплового истощения, как:

  • Температура тела выше 37,8 градусов по Цельсию;
  • Прохладная, влажная, липкая кожа;
  • Слабость и мышечные судороги;
  • Головная боль;
  • Головокружение, тошнота или рвота;
  • Обморок.
© Medical Xpress

Более серьёзная ситуация, чем истощение, — это тепловой удар. Это состояние может быстро привести к тяжёлому нарушению функции органов, коме и смерти. Среди его признаков:

  • Температура тела выше 41,1 градусов по Цельсию;
  • Горячая и сухая кожа без пота,
  • Красная и покрасневшая;
  • Учащённый пульс и затруднённое дыхание;
  • Спутанность сознания, галлюцинации или иррациональное поведение человека;
  • Возбуждение, судороги.

Если вы заметите у кого-то один из этих признаков, вызовите скорую.