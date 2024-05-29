Названы признаки теплового истощения и теплового удара в жару
Летние температуры повышаются во всём мире из-за изменения климата. Это может быть действительно опасно для людей, которые работают на открытом воздухе: например, для ландшафтных дизайнеров и садовников.
По словам Криса Энрота, преподавателя садоводства в Университете Иллинойса, важно знать предупреждающие признаки заболеваний, связанных с жарой.
Тепловой удар и тепловое истощение возникают, когда организм больше не может поддерживать нормальную температуру. Усугубляет эту проблему и работа, так как мышцы при функционировании тоже создают тепло.
Обратите внимание на такие симптомы теплового истощения, как:
- Температура тела выше 37,8 градусов по Цельсию;
- Прохладная, влажная, липкая кожа;
- Слабость и мышечные судороги;
- Головная боль;
- Головокружение, тошнота или рвота;
- Обморок.
Более серьёзная ситуация, чем истощение, — это тепловой удар. Это состояние может быстро привести к тяжёлому нарушению функции органов, коме и смерти. Среди его признаков:
- Температура тела выше 41,1 градусов по Цельсию;
- Горячая и сухая кожа без пота,
- Красная и покрасневшая;
- Учащённый пульс и затруднённое дыхание;
- Спутанность сознания, галлюцинации или иррациональное поведение человека;
- Возбуждение, судороги.
Если вы заметите у кого-то один из этих признаков, вызовите скорую.