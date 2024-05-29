Названы признаки теплового истощения и теплового удара в жару

Летние температуры повышаются во всём мире из-за изменения климата. Это может быть действительно опасно для людей, которые работают на открытом воздухе: например, для ландшафтных дизайнеров и садовников.

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По словам Криса Энрота, преподавателя садоводства в Университете Иллинойса, важно знать предупреждающие признаки заболеваний, связанных с жарой.

Тепловой удар и тепловое истощение возникают, когда организм больше не может поддерживать нормальную температуру. Усугубляет эту проблему и работа, так как мышцы при функционировании тоже создают тепло.

Обратите внимание на такие симптомы теплового истощения, как:

Температура тела выше 37,8 градусов по Цельсию;

Прохладная, влажная, липкая кожа;

Слабость и мышечные судороги;

Головная боль;

Головокружение, тошнота или рвота;

Обморок.

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Более серьёзная ситуация, чем истощение, — это тепловой удар. Это состояние может быстро привести к тяжёлому нарушению функции органов, коме и смерти. Среди его признаков:

Температура тела выше 41,1 градусов по Цельсию;

Горячая и сухая кожа без пота,

Красная и покрасневшая;

Учащённый пульс и затруднённое дыхание;

Спутанность сознания, галлюцинации или иррациональное поведение человека;

Возбуждение, судороги.

Если вы заметите у кого-то один из этих признаков, вызовите скорую.