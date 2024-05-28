Врач рассказал, как понять, что у ребенка проблемы с гормонами

Эндокринная система отвечает за обмен веществ в организме, а у детей она также обеспечивает строительные процессы. Когда она вырабатывает недостаточное или избыточное количество гормонов, это отражается на росте и развитии ребенка.

Как и у взрослых, детская эндокринная система включает систему желез внутренней секреции - щитовидную, паращитовидную, поджелудочную железы, надпочечники, гипофиз, а также семенники у мальчиков и яичники у девочек.

По информации Ольги Кобзевой, чаще всего у несовершеннолетних тольяттинцев диагностируют следующие эндокринные недуги: сахарный диабет, ожирение и задержка физического развития.

Вот список тревожных симптомов, которые могут быть сигналом нарушений по части эндокринологии:

ребенок в раннем возрасте поздно приобрел двигательные навыки, отстает в физическом развитии;

ожирение или недобор веса;

замедленный или ускоренный рост;

постоянная заторможенность и вялость;

боли в костях, переломы при незначительной травме;

частые и затяжные инфекционные болезни;

несвоевременное появление менструаций у девочек;

запоздалое или слишком раннее развитие вторичных половых признаков у мальчиков.

Эндокринолог подчеркивает, что при подозрении на гормональный сбой важно своевременно обратиться к врачу.

Если упустить время, то запустится цепочка нарушений в обмене веществ. Это может привести к серьезному заболеванию, которое потом трудно лечить.