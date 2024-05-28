Врач объяснила, в каком регионе загар может спровоцировать рак

Ультрафиолетовое излучение является основным фактором риска возникновения меланомы - злокачественной опухоли, прозванной "черной королевой онкологии" за ее быстрый прогресс и провоцирование метастазов. Значение имеет не только продолжительность пребывания на солнце, но и интенсивность солнечных лучей. Является ли загар в южных регионах более опасным, чем в умеренном климате, рассказала заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова.

По ее словам, наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем - Новой Зеландии и Австралии. В последней, например, отмечена самая высокая заболеваемость меланомой кожи - около 40 случаев на 100 тысяч населения. В России этот показатель около 8,23 процента, а наибольшее количество случаев меланомы фиксируется в Южном и Приволжском округах - в них самое большое количество солнечных дней в году.

"При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет "доза" ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое дает солнце", - пояснила доктор aif.ru.

Загар или получение солнечного ожога не обязательно станут причиной возникновения меланомы, они лишь запускают процесс. К слову, болезнь может возникнуть и на недоступных для солнечных лучей участках тела - например, на подошве, под ногтем и так далее.