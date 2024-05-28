Аллерголог рассказал, чем опасен тополиный пух и как от него защититься

Москве обещают тополиную метель: в связи с теплой и сухой погодой во второй половине мая деревья начали цвести раньше. Чем опасен тополиный пух и как от него защититься, MIR24.TV рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

© Unsplash

«Что касается реакции на тополиный пух, прежде всего идет механическое раздражение дыхательных путей. Люди, которые чувствительны к таким раздражителям, начнут чихать, кашлять, попадание мелких пушинок глубоко в дыхательные пути может вызвать бронхоспазм. Сам по себе пух аллергической опасности не представляет, это, по сути, волокна целлюлозы. С другой стороны, на него может налипать пыльца других растений, например, сейчас начинают цвести луговые травы. Если пыльца налипла, то это может вызвать аллергию», – говорит Болибок.

По словам врача, самый простой и эффективный способ защиты в период «тополиной метели» – это ношение маски.