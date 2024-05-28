На Урале врачи спасли пострадавшего в ДТП, который вылетел на скорости в окно

Врачи спасли 20-летнего мужчину, который попал в серьезное ДТП, когда катался как пассажир с приятелями по ночному Екатеринбургу.

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Машина врезалась в бетонную опору железнодорожного моста на пересечении Малышева и Восточной. Парень в этот момент высунул голову в окно. Он удара его вышвырнуло наружу, он получил многочисленные травмы. Его приятели отделались ушибами и испугом. Они остановили проезжавшую мимо "скорую", которая везла пациентку, медики вызвали на место коллег.

В больницу парень поступил в состоянии тяжелого травматического шока. УЗИ подтвердило наличие крови в брюшной полости, было диагностировано повреждение почки. Следующие пять дней он провел в коме.

"Пациенту была выполнена лапаротомия, в ходе которой ему удалили поврежденную почку. Во время операции стало понятно, что у него еще и обширное размозжение правой доли печени. С помощью тампонады кровотечение из разрыва печени было остановлено", - рассказал врач-хирург приемного отделения ГБ №36 Иван Ульянов.

Через два дня на была проведена повторная операция - врачи удалили кровоостанавливающие тампоны. Но через неделю, когда пациента уже перевели в отделение, случился рецидив, и для остановки вновь открывшегося кровотечения врачам опять пришлось прибегнуть к тампонаде.

Парня перевели в Свердловскую областную клиническую больницу №1, где ему выполнили закупорку источника кровотечения. Но на этом история лечения не закончилась: предстояло выяснить, по какой причине желчь плохо поступала в кишечник. Были опасения, что протоки тоже повреждены, но они были забиты сгустками крови - после того, как их промыли, отток желчи восстановился. И примерно через месяц после автоаварии молодого человека наконец выписали.