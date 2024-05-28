В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи

Европейский медицинский центр запустил в 2023 году платформу EMC-Connect для сбора данных о состоянии здоровья пациентов. На базе этого приложения в режиме апробации запущен сервис, анализирующий ряд параметров здоровья пациента — пульс, артериальное давление, частоту дыхания и прочее — по видеоселфи за минуту. Об этом «Газете.Ru» сообщили в IT-компании «ТелеМедХаб», которая отвечает за интеграцию системы.

Благодаря этой технологии можно более эффективно выявлять риски сердечно-сосудистых, эндокринологических, ментальных и других заболеваний, а также накапливать базу данных для того, чтобы прогнозировать динамику их роста среди населения.

Для того, чтобы воспользоваться умным мониторингом, необходимо подключить сервис «МобилМедИИ» в приложении EMC-Connect и указать параметры пользователя — пол, возраст, вес и рост.

Работа технологии построена на анализе света, отраженного от лица пациента и взаимодействующего с кровеносными сосудами в глубоких слоях кожи. Для такого анализа подходит именно лицо — открытая часть тела, по которой можно сделать вывод о кровотоке в организме. Измерения с помощью камеры занимают всего лишь 60 секунд. В отличие от зарубежных аналогов мониторинг отличается большей точностью за счет четкого центрирования и дополнительной рамки для захвата лица.

После измерений в EMC-Connect загружаются данные по работе пульса, частоте дыхания и сердечных сокращений, уровню насыщения крови кислородом и гемоглобином, артериальному давлению и прочие показатели. С этой информацией могут ознакомиться не только пациенты, но и врачи, которые оценивают возможные риски возникновения заболеваний и делятся соответствующими рекомендациями.