Минсельхоз США заявил, что люди не могут заразиться птичьим гриппом через молоко

После вспышки птичьего гриппа среди коров в Техасе и Канзасе высказывались опасения, что болезнь может перейти от крупного рогатого скота к человеку через молоко.

В последующем опыты показали, что у мышей, выпивших зараженное птичьим гриппом сырое молоко, в первый же день появлялись симптомы болезни.

Их шерсть стала взъерошенной, а сами мыши стали менее подвижными. При этом летального исхода среди подопытных не наблюдалось.

В то же время известно, что кошки, проживающие на фермах, где у коров был обнаружен птичий грипп, не смогли справиться с болезнью. Они заразились опасным патогенном через непастеризованное молоко и погибли.

Также за несколько дней вспышкы высокопатогенного птичьего гриппа у молочных коров эту же инфекцию выявили у детенышей домашних коз на одной из ферм в штате Миннесота. В течение нескольких дней здесь умерли десять козлят.

Несмотря на то, что факт передачи гриппа H5N1 через молоко доказан, в Минсельхозе США считают, что люди не могут заразиться, выпив зараженный напиток.

Проведя вскрытие зараженных мышей, ученые обнаружили самую высокую концентрацию вируса птичьего гриппа H5N1 в дыхательной системе грызунов, средние — в ряде других органов. Также вирус был обнаружен в молочных железах мышей.

Затем ученые нагрели зараженное молоко, и оказалось, что высокие температуры убивают частицы вируса птичьего гриппа. В то же время выдерживание в холодильнике при температуре четыре градуса Цельсия не сработало. Оказалось, что в таких условиях H5N1 может сохранять активность в молоке неделями.

Однако в Минсельхозе США заявили, что людям опасаться нечего. В ведомстве уверяют, что молоко от заболевших особей не попадет в продажу. Кроме того, исследования показали, что в РНК вируса не было выявлено мутаций, которые бы позволили ему заразить человека и распространяться среди людей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в мире может появиться новый вирус гриппа.

Также ученые составили список болезней, которые несут самую большую угрозу для человечества.