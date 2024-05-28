В Москве количество операций по удалению тромбов выросло более чем в 30 раз

За восемь лет в Москве более чем в 30 раз возросло количество операций по удалению тромбов из сосудов при ишемическом инсульте. Такого результата удалось достичь за счет объединения городских стационаров в общую сеть. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, в прошлом году хирурги провели порядка 2 тысяч таких операций.

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«В 2013 году в столице была организована инфарктная сеть для круглосуточной экстренной помощи пациентам, у которых диагностированы любые сердечно-сосудистые патологии. В 2017 году появилась аналогичная сеть, связанная с инсультами. Стационары объединены в сеть, благодаря чему медики получают актуальные данные о свободных операционных и койках нейрореанимации в больницах. То есть сокращается время между поступления пациента в стационар и стартом лечения», - объяснила Ракова.

Она отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями уделяется особое внимание. Московский уровень оказания экстренной помощи при таких проблемах соответствует общепринятым мировым стандартам, но сердечно-сосудистые заболевания до сих пор считаются одной из самых распространенных причин смерти и потери дееспособности.