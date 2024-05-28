Врач рекомендовала людям с болезнями сердца избегать жары

По словам врача Екатерины Кашух, высокие температуры несут угрозу для определенной категории граждан. В частности, речь о пожилых людях, людях с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, находиться на жаре опасно людям с высоким давлением, склерозом, язвенным колитом и тиреоидитом.

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При этом для больных, проживающих в городе, опасность солнца выше, чем для жителей сельской местности.

«В городе нагреваются стены строений и асфальт, от которых исходит жара. Плюс ко всему нехватка зелени дополняет ансамбль и ускоряет нагревание воздуха. Именно поэтому многие люди страдают от нехватки кислорода, — пояснила собеседница газеты «Известия».

Чтобы не вызвать серьезное ухудшение самочувствия Кашух рекомендовала людям из группы риска избегать палящего солнца и выходить на улицу после снижения температуры окружающей среды, например, в вечернее время.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова развеяла миф, согласно которому интервальное голодание помогает снизить уровень сахара в крови и уничтожает раковые клетки. Также Зухра Павлова назвала два типа людей, которые могут много есть и при этом не толстеть.